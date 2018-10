Portugueses fizeram mais de 600 mil viagens até junho ao estrangeiro

A proporção de deslocações turísticas com destino ao estrangeiro situou-se em 13,1%, num aumento de 1,8 pontos percentuais (p.p.), a que corresponderam 621,8 mil viagens, ou seja, um acréscimo de 18,1%, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), no boletim informativo sobre a Procura Turística dos Residentes, referente ao segundo trimestre deste ano.

A principal motivação nas viagens realizadas ao estrangeiro foi o “lazer, recreio ou férias” (59,9% deste total), seguindo-se os motivos “profissionais ou de negócios” (25,9%) e a “visita a familiares ou amigos” (13,3%).

No referido período, as viagens turísticas dos portugueses desaceleraram para 2,1%, sendo que no trimestre anterior o registo foi de 12,1%, atingindo um total de 4,7 milhões.

Quanto à motivação das viagens, dentro e fora do país, “Lazer, recreio ou férias” explica 2,1 milhões de viagens, constituindo assim o motivo mais representativo (45,3% do total, numa subida de 3,4 p.p.), seguindo-se a “visita a familiares ou amigos” que originou 2,0 milhões de viagens (peso de 41,2%, ainda que tenha siso um recuo de 4,1 p.p.). Por motivos “profissionais ou de negócios” ocorreram 428,8 mil viagens (9,0% do total, tendo crescido 0,3 p.p.).

Nesta análise, destaque ainda para o registo de um maior recurso à internet na organização das viagens. A reserva antecipada de serviços foi efetuada em 32,2% das viagens realizadas no segundo trimestre, tendo crescido 1,6 p.p. e sido particularmente marcante, como habitualmente, nas viagens ao estrangeiro (90,0%; mais 0,1 p.p.). O recurso à internet ocorreu em 19,3% das viagens realizadas (num aumento de 1,8 p.p.), método que foi usado em 55,7% das deslocações com destino ao estrangeiro (mais 3,4 p.p.).