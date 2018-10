Portugueses pagam dos impostos mais caros da Europa sobre juros nas poupanças, alerta Deco

A Associação Portuguesa Defesa do Consumidor (Deco) informou esta sexta-feira, 26 de outubro que a taxa de imposto sobre as típicas aplicações de aforro estão entre as mais elevadas da zona euro. Segundo os cálculos da Proteste Investe, em Portugal, na maior parte dos produtos de aforro é retirado 28% do rendimento para imposto, independentemente do montante. É uma das taxas liberatórias mais elevadas do espaço europeu, que se agravou em oito pontos percentuais nos últimos oito anos, de 20% para 28%.

A Bélgica, por exemplo, isenta os juros de depósitos até 960 euros anuais, beneficiando os pequenos aforradores. Sobre os juros de um depósito a prazo de 100 mil euros, os espanhóis pagam 19% e os italianos 26%, percentagens inferiores ao que é praticado em Portugal, exemplifica a associação, numa nota enviada esta manhã.

”Não há incentivo à poupança em Portugal, como se comprova pela queda da procura de produtos de poupança de dívida pública, que tem diminuído bastante nos últimos meses, nomeadamente após as últimas alterações nos Certificados do Tesouro e de Aforro. A falta de conhecimentos e iliteracia financeira podem também ser responsáveis pelo descurar da poupança e de alguns erros na escolha dos produtos”, lê-se no comunicado enviado às redações.

”Portugal está cada vez mais distante da média europeia e a falta de incentivos, literacia financeira e não educação para a poupança, pode tornar-se num grande problema para as próximas gerações” acrescenta a associação, alertando também para a necessidade de estimular a poupança a longo prazo. ”Para isso seria adequado desagravar a taxa de imposto sobre o rendimento destes produtos financeiros” conclui.