Portugueses pedem intercessão de Fátima pelo regresso dos filhos, paz e mudança no sistema

Empresário madeirense é apontado como um dos maiores devedores do banco público com créditos de 350 milhões de euros que acabaram por se revelar ruinosos. Vai hoje à nova comissão de inquérito à Caixa dar as suas explicações numa audição que, diz, “tanto me faz” ainda que considere que possa ser “uma maneira de esclarecer a verdade”.