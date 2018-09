Portugueses preferem viajar para capitais europeias nas estações frias do ano

Para os próximos meses de outubro, novembro e dezembro, os portugueses escolhem continuar a viajar para as grandes cidades europeias, pesquisando por destinos como Londres, Paris, Amesterdão e Barcelona, que registam tarifas médias de ida-volta, em classe económica, entre os 85 e os 145 euros, de acordo com o International Travel Study, estudo anual de viagens da momondo, motor de busca de viagens, hotéis e aluguer de carros.

Particularmente para viajar no final de dezembro (época de Natal e passagem de ano) e entre janeiro e fevereiro, o estudo apurou que o top 5 de locais mais procurados pelos portugueses são Londres (102 euros em média), Paris (89 euros em média), Nova Iorque (429 euros em média), Funchal (238 euros em média) e Amesterdão (92 euros em média).

O estudo revela ainda que os portugueses inspiram-se junto de familiares e amigos (50%), em websites de viagens (46%) e nas redes sociais (30%) para escolher o local de chegada. Além disso, adoram o desafio de planear todos os aspetos de uma aventura internacional para si e para os outros (51%) e sentem-se verdadeiramente entusiasmados assim que compram os voos e marcam o alojamento (69%).

Diante dos resultados obtidos, Margarida Gameiro, porta-voz da momondo para o mercado português, não deixa de sublinhar que, à semelhança do verificado no verão, os portugueses continuam a mostrar-se sensíveis ao preço, optando por viajar mais dentro da Europa, abrindo exceção para a cidade de Nova Iorque. Segundo detalha a responsável, “embora os portugueses não fujam do frio nem da neve, preferem destinos citadinos neste outono/inverno”, sendo que este estudo vem também mostrar que 31% dos inquiridos portugueses dizem optar por city-breaks em 2018, um crescimento de 4% e 5% face a 2017 e 2016, respetivamente.