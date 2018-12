Portugueses vão gastar pelo menos metade do subsídio de Natal

Feita a lista de presentes é altura de saber como pretendem os portugueses efetuar os seus gastos durante a quadra do Natal. As despesas são feitas em peso em decorações, presentes, comida e para algunmatalns em viagens ou outras ofertas.

De acordo com o estudo Observador Cetelem Natal, 27% dos portugueses contam gastar metade ou mais do seu subsídio neste período, o que representa 1/4 da população. Em contrapartida, apenas 12% dos inquiridos planeia gastar entre entre 25% e 50% do seu bónus natalício e somente 6% admite querer gastar menos de 25% nesse tipo de remuneração. Por outro lado, 22% dos portugueses dizem não ter a intenção de gastar nenhuma parte do subsídio.

Relativamente aos métodos de pagamento, a análise da marca do BNP Paribas constatou que o desconto direto no preço continua a ser a oferta mais valorizada (referida por 60% dos inquiridos), enquanto o reembolso de parte de valor pago (“cash–back“) é mencionado por 20% dos inquiridos e o crédito sem juros por 19%.