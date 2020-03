“Posso pagar por eles?” Marega reage com ironia à multa aplicada ao V. Guimarães

A PGR confirma realização de dezenas de buscas no país no âmbito da investigação de crimes relacionados com os negócios do futebol profissional. Na mira da Justiça estão suspeitas de crimes fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais em negócios de transferências de jogadores, comissões a agentes e contratos de direito de imagem, que terão tido evitado o pagamento de impostos ao Estado português com a ocultação ou alteração de valores e outros atos com reflexo nas prestações tributárias.