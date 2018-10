Posto Florestal da Casa Velha recuperado por 86 mil euros

O Posto Florestal da Casa Velha junta-se à lista dos postos florestais que já foram recuperados na Madeira. A intervenção custou 86 mil euros, sendo que 85% do financiamento foi assegurado através de fundos comunitários.

A recuperação do posto florestal inclui intervenções ao nível da substituição e reforço da cobertura, na substituição das redes de água e esgotos, e na rede eléctrica e de telecomunicações.

Até ao momento já foram recuperados os postos florestais das Chapas, do Pico das Pedras, da Fajã do Penedo, da Levada do Pico, do Poiso e da Casa Velha, do Cascalho e as Torres de Vigilância no Rabaçal e no Pico do Suna.