Posto Florestal do Cascalho recuperado por 97 mil euros

O Posto Florestal do Cascalho, em Santana, foi alvo de intervenção, no âmbito do plano do executivo regional que visa melhorar as infraestruturas de apoio aos incêndios florestais e proteção da floresta, no valor de 97 mil euros.

“Estas intervenções, que se consideram urgentes, são decisivas para devolver ao efetivo de guardas florestais condições de trabalho condignas e proporcionais à nobreza da sua atividade, reforçando significativamente a eficácia na prevenção e deteção de incêndios florestais”, salienta o executivo regional.

O Posto Florestal do Cascalho é visto como uma área estratégia, na prossecução desse objetivo, que visa melhorar a prevenção e detecção de incêndios florestais.

Este é o sétimo Posto Florestal que já está recuperado, dos 12 que estavam previstos, a que acresce as intervenções que estão a ser efectuadas nas torres de vigilância.