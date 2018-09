Powell sobre críticas de Trump: “Fed não considera fatores políticos”

Ler mais

O presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, rejeitou uma discussão política com a administração liderada por Donald Trump. O presidente dos EUA tem criticado o banco central por subir as taxas de juro (dado o efeito de fortalecimento do dólar e consequente enfraquecimento da posição exportadora das empresas norte-americanas), sendo que a Fed o fez pela terceira vez esta quarta-feira.

“Foi-nos dada, pelo Congresso, uma função realmente importante para cumprir em nome do povo norte-americano e recebemos as ferramentas para fazê-lo. Os meus colegas e eu estamos exclusivamente focados em levar a cabo essa missão”, afirmou Powell sobre as críticas de Trump. “É o que fazemos. Não consideramos fatores políticos ou algo assim. É o que somos e o que continuaremos a ser”.

Trump acusou, no mês passado, a Fed de ajudar outros países em detrimento dos EUA. “Devia estar a receber mais ajuda por parte da Fed. Os outros países é que estão a ser ajudados”, afirmou o presidente dos EUA, depois de dizer que não está “satisfeito” com as subidas de juros.

Jerome Powell não só rejeitou o conflito político como ignorou as críticas e voltou a subir as taxas de juro de referência, pela terceira vez desde o início de 2018, que resultou numa valorização da moeda norte-americana de 0,20% contra o euro (para 1,1744 dólares), à hora do fecho de Wall Street. Até ao final do ano, ainda se espera novo aumento, que deverá acontecer entre novembro e dezembro.

Juros ainda estão baixos e há novas subidas no horizonte

O aumento de 25 pontos base, anunciado esta quarta-feira após a reunião de dois dias de política monetária do banco central, leva os juros de referência para um intervalo entre 2% e 2,25%. A instituição sublinhou que a taxa de inflação global continua forte, tendo-se situado em 2,7% em agosto, enquanto a inflação subjacente se tem aproximado dos 2% nos últimos meses. O valor corresponde ao mandato da Fed, que acrescentou que as expetativas de longo prazo se mantêm pouco alteradas e equilibradas.

“Esta ação reflete a força que vemos na economia e é mais um passo no processo que começou há quase três anos de regressar gradualmente as taxas de juros para níveis mais normais. Olhando para o futuro, as projeções de hoje mostram aumentos contínuos nas taxas de juros”, explicou o líder do banco central.

As projeções económicas divulgadas após a reunião indicam exatamente que a instituição pretende manter o curso de subidas das taxas, em linha com a normalização da política monetária que tem executado.

Até ao final do ano, a Fed espera ainda fazer nova subida já que antecipa que os juros de referência fiquem numa média de 2,4%. Para 2019, vê as taxas nos 3,1% e, em 2020, nos 3,4%. “Os juros continuam baixos e o caminho de subidas graduais tem ajudado à recuperação da economia”, justificou Powell.

Ainda não há riscos para a economia, mas Powell está atento

Não ficou, no entanto, alheio às consequências dos atos do banco central. Powell reconheceu que “as taxas de juro têm efeitos no crescimento”. Mas a economia não tem sido um problema. Ainda esta quarta-feira a Fed voltou a rever em alta a estimativa para o crescimento económico no país para os próximos dois anos, no relatório publicado após a reunião de política monetária do banco central.

Este ano, a instituição liderada por Jerome Powell antecipa uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,1%, enquanto para o próximo projeta 2,5%. No primeiro caso, a projeção representa uma revisão em alta de 0,3 pontos percentuais face à estimativa de junho (2,8%) e, no segundo, de 0,1 pontos face a junho (2,4%). Para 2020, a Fed manteve a projeção de um crescimento de 2%.

Ao nível do mercado de trabalho, a Fed reviu também em alta a projeção para 2018, estimando agora que a taxa de desemprego se fixe nos 3,7%, ou seja, mais 0,1 pontos percentuais que na anterior análise. Tanto para 2019 como para 2020, manteve a estimativa de uma taxa de desemprego nos 3,5%. Em relação à inflação subjacente, também não houve alterações e os membros do Federal Open Market Committee (FOMC) esperam que acelere 2% este ano e 2,1% tanto em 2019 como em 2020.

“Estamos sempre a tentar trabalhar entre os dois problemas que enfrentamos. Um é que, se agirmos rápido demais, podemos anular uma recuperação desnecessariamente e a inflação fica aquém da meta de 2%. Outro é que se nos movermos muito devagar, temos uma economia que pode ‘superaquecer’. Isso aconteceu ao longo da história. Não vemos nenhum sinal disso agora, mas estamos sempre a tentar navegar entre esses dois cardumes e penso que o aumento das taxas de juros é a forma de levarmos esses riscos a sério”, acrescentou Powell.