Powell: “Um mundo mais protecionista será negativo para a economia dos EUA”

A abordagem comercial dos EUA em relação à China preocupam o presidente da Reserva Federal. Jerome Powell alertou, esta quarta-feira, que caso se torne numa guerra comercial global a longo prazo irá afetar a economia norte-americana e, consequentemente, a política monetária no país.

“Acima de tudo, preocupa-nos o longo prazo”, disse Powell, quando questionado sobre a guerra comercial, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião de política monetária da Fed. “Se no final as tarifas baixarem, será positivo. O comércio geralmente apoia a produtividade e a subida dos salários e, como se sabe, as regras internacionalmente aceites de comércio justo são positivas”.

“Se isto for, inadvertidamente para um lugar em que as tarifas se alargam por um longo período de tempo, um mundo mais protecionista será negativo para a economia norte-americana, para os trabalhadores norte-americanos e para as famílias”, alertou.

Entraram, esta segunda-feira, em vigor as mais recentes tarifas impostas por Donald Trump às importações chinesas, avaliadas em 200 mil milhões de dólares. A China já afirmou que irá responder com a imposição de tarifas no valor de 67 mil milhões de dólares.

O gigante asiático disse ainda estar aberto a negociações comerciais. No entanto, apenas o irá fazer se Trump retirar a ameaça de que uma nova retaliação poderá provocar novas medidas norte-americanas: mais tarifas, e no valor de 267 mil milhões de dólares.

O tema, e o seu impacto na economia global, tem sido incontornável e não é a primeira vez que Jerome Powell se expressa contra a posição da administração Trump em matéria de comércio. Ainda assim, a Fed reviu esta quarta-feira em alta as projeções económicas, esperando um crescimento do produto interno bruto (PIB) de 3,1% este ano (mais 0,3 pontos base que na última estimativa).

Questionado ainda sobre quando é a guerra comercial irá afetar o consumo nos EUA, depois de empresas como Wal-Mart, Coca-Cola ou Macy’s terem dito esperar um impacto negativo, Powell disse que “ainda não o estamos a ver”, mas “é um risco”.

“Os preços poderão vir a subir. Não o vemos ainda, mas podemos ver os preços do retalho a subirem. As tarifas podem fornecer uma base para as empresas aumentarem os preços num mundo em que têm sido muito relutantes e incapazes de elevar os preços, onde é muito difícil elevar os preços com a capacidade de fazer compras online. Bem, não sei nos números e até os vermos, é difícil dizer como poderemos reagir”, acrescentou Powell.