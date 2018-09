Praça lisboeta acompanha otimismo da Europa. NOS continua a subir

A bolsa portuguesa negocia em alta ao início da manhã desta sexta-feira, dia 14 de setembro, acompanhando o sentimento positivo da Europa, um dia após a reunião do Banco Central Europeu. O principal índice do mercado, PSI 20, soma 0,19%, para 5.325,15 pontos, impulsionado pelas valorizações do retalho e do BCP. Os títulos do banco avançam 0,29%, para 0,2405 euros, enquanto os da empresa liderada por Pedro Soares dos Santos sobem 0,27%. Também a Sonae ganha 0,72%.

A Pharol sobe 0,72%, um dia depois de a empresa liderada por Luís Palha da Silva ter anunciado que recorreu da decisão judicial do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa sobre o pedido de arresto dos bens da Oi, da qual é accionista, fora do Brasil, que tinha sido interposto pela gestora de participações.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Pharol informou que, “relativamente ao arresto de bens, dinheiro e direitos da Oi e suas participadas com sede em Portugal, PT Ventures SGPS, PT Participações, SGPS, TPT – Telecomunicações Públicas de Timor, Oi – Investimentos Internacionais, e Directel – Listas Telefónicas Internacionais, Lda, a que se refere o comunicado da Pharol de 22 de junho de 2018, foi o mesmo indeferido, decisão esta objeto de recurso, o qual se encontra igualmente pendente de decisão”.