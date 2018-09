Praça lisboeta segue Europa e abre no ‘verde’

A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta quarta-feira, 19 de setembro, em terreno positivo (+0,22%, para 5.373,17 pontos). O PSI 20 acompanha o sentimento positivo da maioria das suas congéneres europeias, numa altura que as duas Coreias deram mais um passo na aproximação.

“O PSI 20 deverá abrir em alta ligeira, suportado pelos seus pares europeus. A Sonae SGPS, S.A. anunciou hoje, em comunicado oficial à CMVM, a sua intenção de proceder ao lançamento de oferta inicial e admissão à negociação do seu negócio de retalho alimentar, Sonae MC. É expectável que este IPO ocorra durante o quarto trimestre de 2018, sujeito às aprovações necessárias e a condições de mercado favoráveis”, salientam os analistas do BPI.

A ‘verde’ estão os títulos de empresas como a Navigator (+0,70%), da Altri (+0,24%), dos CTT (+0,47%), do BCP (+0,48%), da Galp Energia (+0,09%) ou da Jerónimo Martins (+0,04%).

Após dar novidades sobre a IPO do retalho alimentar, a Sonae contraria e abre no ‘vermelho’, com uma desvalorização de 0,26%, para 0,9495 euros. A cair arrancou também a Mota-Engil (-0,23%), e a REN (-0,16%).