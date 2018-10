Praça portuguesa fecha no ‘verde’ pela primeira vez em quatro sessões, graças ao grupo EDP

O principal índice bolsista português, PSI 20, encerrou a sessão desta quarta-feira em terreno positivo, à boleia das cotadas do grupo EDP, NOS e BCP. O PSI 20 fechou a somar 0,04%, para 5.294,32 pontos, em linha com as principais congéneres europeias que fecharam animadas com a vontade de Itália ceder às pressões de Bruxelas e reduzir o défice em 2021 e 2022 (2,2% e 2,0%, respetivamente).

A Europa terminou o dia no “verde”, com as principais congéneres europeias a encerrar com ganhos (o alemão DAX esteve encerrado devido a feriado). O britânico FTSE 100 ganhou 0,48%, o francês CAC 40 somou 0,43%, o holandês AEX cresceu 0,64%, o espanhol IBEX 35 valorizou 0,65% e o italiano FTSE MIB subiu 0,89%.

Na origem desta performance está a intenção de o governo italiano anuir as pretensões da União Europeia e reduzir o défice até 2022.

A meio da sessão, essa notícia era apontada pelos analistas do Bankinter como factor tranquilizador para os mercados europeus.

Em Lisboa, o motor da bolsa nacional foram as cotadas da EDP. A empresa liderada por António Mexia fechou o dia a subir 1,62%, para 3,20 euros, e a EDP Renováveis somou 1,74%, para 8,77 euros.

E mesmo que tenha sido a construtora Mota-Engil a liderar os ganhos, com uma valorização de 1,86%, foi a empresa de telecomunicações NOS, pelo seu peso em bolsa, a ajudar a colocar o PSI 20 no “verde”. A empresa liderada por Miguel Almeida cresceu 1,18%, para 5,13 euros.

Outra cotada beneficiar a bolsa de Lisboa foi o BCP, que fechou a somar 0,33%, para 0,24 euros, aproveitando o contexto bancário europeu com as notícias vindas de Itália.

“A possível cedência do Governo italiano às exigências da União Europeia quanto ao défice foi fator motivador para os investidores na banca, que beneficiou da descida das yields soberanas italianas”, explicou o Mtrader do Millennium BCP, Ramiro Loureiro.

No mercado petrolífero, o Brent, referência em Londres, ganhou 0,26%, para 85,02 dólares. Já o WTI, em Nova Iorque, caiu 0,04%, para 75,20 dólares.

Entre as divisas, o euro perdeu 0,23% face à moeda norte-americana, para 1,15 dólares.