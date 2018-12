ERSE anuncia que o preço da electricidade desce 3,5% em 2019

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) acaba de anunciar o valor das tarifas transitórias para 2019, para as quais calcula uma descida de 3,5% para os consumidores domésticos. A descida vai abranger cerca de 6% da totalidade de consumidores.

“Para os consumidores que ainda estejam no mercado regulado (ou equiparado), cerca de 6% do consumo total, a variação das tarifas de venda a clientes finais em BTN (Baixa Tensão Normal) será de -3,5%”, diz o regulador.

Os preços da eletricidade para as famílias que ainda estão em mercado regulado descem assim pelo segundo ano consecutivo, depois de a ERSE ter revisto a proposta feita em outubro, que previa uma subida das tarifas de 0,1%.

Os consumidores com tarifa social beneficiarão de um desconto de 33,8% sobre as tarifas de venda a clientes finais, de acordo com o estabelecido por despacho do membro do Governo responsável pela área da energia, realça ainda o comunicado.

Para os consumidores com tarifas sociais de venda a clientes finais, prevê-se uma redução na fatura média mensal de eletricidade de 13,67 euros, para uma fatura média mensal de 26,8 euros, valor que já integra a aplicação de um desconto social mensal de 13,67 euros.

“Para 2019, todas as tarifas de Acesso às Redes observam uma redução de dois dígitos, que é de é de

– 16,7% para a Baixa Tensão Normal (BTN) e de -10,6% para os restantes níveis de tensão”, diz a ERSE.

O impacte concreto das variações tarifárias na fatura dos clientes depende do respetivo segmento de consumo. “A expressão nos orçamentos familiares da redução subjacente às tarifas transitórias de venda a clientes finais para 2019 é de 1,58 euros, numa fatura média mensal de 45,1 euros”, refere o regulador.

(atualizada)