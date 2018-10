Preço das casas arrefece no centro de histórico de Lisboa

No primeiro semestre de 2018, e pela primeira vez em nove semestres consecutivos, os preços das casas no centro histórico de Lisboa registaram uma variação residual de apenas 0,1% face ao semestre imediatamente anterior, entre julho e dezembro de 2017, segundo revela a edição do jornal “Público”, desta quinta-feira, 25 de outubro.

No segundo semestre do ano passado a tendência já fora de redução, com a taxa de variação semestral registada a cair para menos de metade (em cerca de 8,5% pontos percentuais) face aos 14,4% observados na primeira metade desse ano, que comprovam um arrefecimento de acordo com os números do Índice de Preços do Centro Histórico de Lisboa (IPCHL), elaborado pela Confidencial Imobiliário.

Até agora a valorização era justificada pela forte pressão da procura e pela acentuada dinâmica de investimento e de reabilitação, contudo esta travagem a fundo não significa que já não exista procura no centro histórico nem imóveis para vender.

“O que há é uma grande incerteza, uma enorme imprevisibilidade face a alterações legislativas que estão a decorrer e que tardam em ficar decididas”, refere ao “Público” Francisco Bacelar, presidente da Associação dos Mediadores do Imobiliário de Portugal (Asmip).