BPI aponta para descida de 1,9% dos preços das casas em 2021

Os preços das casas podem vir a registar uma descida de 1,9% em 2021, segundo uma nota publicada pelo Banco de Investimento Português (BPI) Research esta terça-feira, 23 de março, dia em que foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) os resultados anuais e do último trimestre de 2020.

Em 2020, o preço das casas registou um aumento de 8,4% no último ano, menos 1,2 pontos percentuais (p.p.) do que o verificado em 2019, de acordo com o Índice de Preços da Habitação (IPHab). Contudo, este valor ficou acima das previsões do BPI Research, que apontavam para um aumento de 7,6%.

Já em relação ao último trimestre a taxa de variação homóloga do IPHab foi de 8,6%, mais 1,5 p.p. do que no trimestre anterior. Valores bastante acima dos estimados pelo BPI Research que apontavam para uma uma desaceleração para 5,5%.

“Os dados do quarto trimestre mostram que a dinâmica de valorização do mercado imobiliário continua forte. Assinala-se a resiliência deste mercado, justificada pela persistência de um ambiente financeiro muito favorável, com ampla liquidez e taxas de juro em níveis mínimos; andamento favorável da oferta, distante dos máximos antes da crise financeira internacional; e pelos balanços mais saudáveis das famílias antes da crise pandémica, com níveis de endividamento já próximos da média da UE”, pode ler-se na nota publicada pela entidade bancária.

Em 2020 foram transacionadas 171.800 habitações, menos 5,3% do que no ano anterior. Em valor, os alojamentos transacionados totalizaram 26,2 mil milhões de euros, o que representou um aumento de 2,4% face ao ano anterior.

O valor das transações das habitações novas aumentou 9,3%, para 5,4 mil milhões de euros e o das habitações existentes aumentou 0,7% para 20,8 mil milhões de euros. Entre 2016 e 2020, o valor das habitações transacionadas registou um crescimento médio anual de 15,3%, sensivelmente o dobro do observado no número de transações, 7,8%.

O mesmo documento do BPI Research aponta para uma expectável desaceleração nos próximos trimestres e uma possível redução do ritmo de crescimento dos preços, em particular no trimestre de 2021, onde deve verificar-se “uma queda no número de transações realizadas, devido ao confinamento em vigor desde meio de janeiro e com relaxamento moderado apenas a partir de meio de março. Além disso, o fim do regime das moratórias em setembro e a redução dos apoios caso a economia retome devem impactar negativamente o crescimento dos preços este ano”.