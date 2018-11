Preço das casas em Portugal vai continuar a subir até 2020

Portugal é um dos países onde os preços das casas mais têm aumentado nos últimos anos e assim se deverá manter até 2020 segundo as estimativas da agência de notação financeira Moody’s que prevê uma subida no valor do imobiliário residencial entre os 7% a 8%, segundo revela a edição online do “Diário de Notícias” esta quinta-feira.

A agência divulgou um relatório durante esta semana no qual junta ao nosso país a Holanda e Irlanda, com os países que “mais irão beneficiar com a valorização dos preços das casas nos próximos dois anos”, sendo que Portugal é aquele que apresenta uma taxa de crescimento mais elevada.

A Moody’s refere que “os preços das casas têm estado a aumentar desde meados de 2013 e aceleraram em 2017 para níveis antes de 2008”. Oss dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), mostra que o preço a que as casas são vendidas em Portugal aumentou mais de 16% desde o início de 2016. Em Lisboa e no Porto o ritmo foi bem superior, com subidas de 47% e 34%, respetivamente.

Além das faltas de oferta em algumas regiões do país a Moody’s destaca também que “o regime fiscal especial para não residentes está a impulsionar a procura externa por propriedades residenciais em Portugal.”