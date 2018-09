Preço do combustível já sobe há sete semanas na Madeira

O preço dos combustível voltou a subir na Madeira. O agravamento já decorre há sete semanas.

A subida dos combustíveis afecta a gasolina, que passa dos 1,534 para os 1,544 euros por litro, e o gasóleo que salta dos 1,295 para os 1,311 euros por litro.

O gasóleo marcado e colorido sofre também uma subida de preço dos 0,830 para os 0,845 euros por litro.

No Continente o preço da gasolina teve uma descida, fixando-se entre os 1,480 e os 1,499 euros por litro, dependendo do local onde for abastecer, enquanto que o gasóleo manteve o sue preço inalterado, e pode variar entre os 1,249 e os 1,259 euros por litro.