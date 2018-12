Preço do petróleo caiu mas a gasolina está mais cara nas bombas em Espanha

O preço do barril de petróleo Brent, referência para os mercados europeus, caiu em cerca de 9% durante o mês de outubro. No entanto, o preço da gasolina em Espanha subiu 0,8% durante o mesmo período de tempo, consumando a terceira subida mensal consecutiva. Para o jornal “El Economista”, a conclusão “é evidente: as gasolineiras aumentaram a sua margem bruta por cada litro de gasolina que vendem”.

O jornal espanhol baseia-se em dados da Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência, plasmados no mais recente relatório sobre a distribuição de combustíveis. Em outubro, o preço médio da gasolina 95 em Espanha aumentou 0,8% (1,06 cêntimos por livro), cifrando-se agora em 1,355 euros por litro.

“Esta combinação estranha (subida da gasolina e queda do petróleo) deu-se porque as gasolineiras aumentaram a margem bruta por cada litro em 7,3%, comparativamente ao mês anterior. As gasolineiras aumentaram o lucro que obtêm por cada litro vendido em 1,31 cêntimos, durante outubro”, salienta o mesmo jornal.