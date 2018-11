Preços do petróleo avançam com possibilidade da OPEP cortar a produção

Os preços do petróleo abriram esta semana em alta, impulsionados pela possibilidade do cartel OPEP cortar a produção para combater os efeitos da oferta excessiva no mercado e que tem contribuído para uma queda a pique nas cotações desde o início de outubro.

O preço do barril de Brent sobe 0,93% para 67,34 dólares e o de WTI dispara 1,31% para 57,32 dólares.

Com a produção de petróleo nos Estados Unidos em máximos, os analistas prevêem que na reunião da OPEP em Viena no início de dezembro, os membros do grupo decidam cortar o output em mais de um milhão de barris por dia.

“Os investidores estão focados nos eventuais cortes na produção discutidos pela OPEP e os seus aliados, com a Rússia a falar de um nível de 70 dólares [por barril]”, referiu Hong Sungki, a trader na sul-coreana NH Investment & Securities Co, à agência Bloomberg. “O mercado espera que a OPEP dite a direção e tome o papel de produtor decisivo de novo, mesmo numa altura em que a produção norte-americana está a subir”.

Nos EUA, o número de plataformas de produção de petróleo em atividade subiu para 888 na semana passado, o nível mais elevado desde março de 2015, segundo dados da consultora Baker Hughes.