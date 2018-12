Preços do petróleo disparam 5% com possível acordo da OPEP

Os preços do petróleo subiram 5% esta sexta-feira, após a notícia de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) poderá mesmo avançar com um corte de produção por dia de cerca de 800 mil barris.

O Irão terá dado luz verde verde à OPEP para a redução de produção de 800 mil barris por dia a partir de 2019, depois de um acordo com a Arábia Saudita, noticia a Reuters.

O crude sobe 4,75% para 62,91 dólares por barril, enquanto o petróleo bruto WTI avança 4,23% para 53,67 dólares, depois de ontem terem registado quedas.

“Havia a expectativa de que os cortes pudessem chegar ao milhão de barris diários, mas na reunião o cartel terá sido decidido o corte de 1,2 milhões de barris por dia de petróleo bruto, dos quais os países aliados, incluindo Rússia, ficam responsáveis pela redução de 400 mil barris”, explica Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

Há seis meses, a OPEP acordou aumentos de produção para evitar que os preços do barril de petróleo subissem acima dos cem dólares. No entanto após uma queda de cerca de 30% nos preços do ‘ouro negro’ nos últimos dois meses, os líderes negoceiam um regresso à estratégia de redução de produção, enquanto o presidente norte-americano, Donald Trump, exortou a OPEP a continuar a produzir nos atuais níveis elevados para manter os preços baixos.

(Notícia atualizada às 15h10)