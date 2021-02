Preços na produção industrial caem em termos homólogos em dezembro

Os preços na produção industrial caíram 1,1% na zona euro e 1,0% na União Europeia (UE) em dezembro, isto comparando com igual período do ano passado, conforme se verifica na publicação do Eurostat desta quarta-feira. Numa análise em cadeia, o indicador cresceu 0,8% e 0,9% na zona euro e na UE, respetivamente.

Em novembro, este valor havia crescido, em termos mensais, 0,4% em ambos os espaços económicos em consideração. Olhando para todo o ano de 2020, os preços na indústria diminuíram 2,6% e 2,4% na zona euro e na UE, respetivamente, em relação a 2019.

Decompondo a análise por sectores, a queda homóloga do indicador foi motivada sobretudo pelo decréscimo nos preços da energia, que recuaram 4,9% na zona euro e 4,8% na UE. Os bens não-duradouros de consumo também verificaram decréscimos de 0,6% e 0,5% na zona euro e na UE, respetivamente, enquanto que o preço dos bens intermédios caiu 0,2% na zona euro, mas cresceu 0,2% na UE.

As maiores descidas homólogas nos preços da produção industrial foram registadas na Grécia, com 6,0%, Lituânia, com 5,7%, e Chipre, com 5,4%. Por outro lado, a Irlanda verificou os maiores aumentos, de 5,8%, seguida de Hungria e Malta, com 2,4% e 1,7%, respetivamente.

Numa análise em cadeia, os preços do sector energético na produção industrial cresceram 2,2% na zona euro e 2,5% na UE, enquanto que os bens intermédios experienciaram aumentos de 0,4% e 0,5% na zona euro e na UE, respetivamente. Bens não-duradouros de consumo viram o seu preço na produção industrial permanecer estável na zona euro e na UE, sendo que os bens duradouros de consumo também não registaram uma variação de preço neste último espaço económico.

A Irlanda liderou os aumentos, com uma variação positiva de 6,8%, seguida de Lituânia, com 1,9%, e Dinamarca e Roménia, ambos os países com aumentos de 1,7%. Já a única queda verificada foi em Malta, onde o indicador recuou 0,1%.