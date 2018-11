Prejuízo da Sonae Capital agrava-se para 6,31 milhões até setembro

A Sonae Capital registou até setembro um prejuízo de 6,31 milhões de euros, que compara com os 500 mil euros de perdas registadas no período homólogo, sobretudo, devido ao nível de amortizações, foi hoje comunicado ao mercado.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no período de referência, o nível de amortizações foi influenciado pelas aquisições no segmento Energia e Fitness no valor de 4,2 milhões de euros.

Por sua vez, entre janeiro e setembro, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) consolidado avançou 6,3% para mais de 19 milhões de euros.