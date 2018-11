Prejuízos da Uber descem para 1,07 mil milhões de dólares no terceiro trimestre

A empresa de transporte de passageiros Uber reportou uma perda de 1,07 mil milhões de dólares (cerca de 945 milhões de euros) no terceiro trimestre, o que representa um decréscimo de 27% quando comparado com o mesmo período de 2017, de acordo com os números divulgados pela empresa esta quarta-feira, após o fecho dos mercado.

A Uber Technologies, avaliada atualmente em 76 mil milhões de euros, apresentou um prejuízo no EBIDTA – lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização – de 592 milhões de dólares (aproximadamente 523 milhões de euros) entre julho e setembro, menos do que o déficit de 614 milhões de dólares registado segundo trimestre.

As receitas do terceiro trimestre totalizaram 2,95 mil milhões de dólares, representando um aumento de 5% em comparação com os três meses anteriores e um disparo de 38%, face ao terceiro trimestre do ano passado. “Tivemos outro trimestre sólido para um negócio de tamanho e alcance global”, afirmou Nelson Chai, diretor financeiro da Uber, citado pela Reuters.

A Uber informou ainda ter crescido 6% nas reservas de serviços de transporte e entregas, tendo este sido o terceiro trimestre consecutivo de expansão. Um crescimento que permanece a um dígito, após o crescimento a dois dígitos durante todo o ano de 2017.

Quanto às reservas brutas da Uber, desaceleraram e totalizaram 12,7 mil milhões de dólares, uma aumento de 6% em relação ao trimestre anterior e de 41% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

A empresa, que está presente em Portugal desde 2014, pretende crescer no transporte de carga, entrega de alimentos e aluguer de bicicletas elétricas, assumindo a um momento de maior fraqueza nos seus negócios tradicionais num momento em que enfrenta a pressão de mostrar que pode continuar a expandir a sua atividade para ser lucrativa.