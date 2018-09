Prejuízos de 2,97 milhões tiram 3,1 milhões aos ativos do Fundo de Garantia de Depósitos

No final do exercício de 2017 os recursos próprios do Fundo de Garantia de Depósitos (mecanismo que assegura até 100.000 euros, por depositante, do dinheiro que está aplicado em depósitos) atingiram o montante de 1.546,0 milhões de euros, dos quais 444,4 milhões (29%) representados por compromissos irrevogáveis de pagamento contratualmente assumidos pelas instituições de crédito participantes e garantidos por títulos de dívida pública, diz o último Relatório e Contas do FGD.

Aquele montante representa uma redução de 3,1 milhões de euros (0,2%) comparativamente ao final de 2016, “essencialmente como consequência da incorporação do resultado negativo do exercício (-2,97 milhões de euros) e pelo ligeiro reforço de provisões constituídas anteriormente para o reembolso de depósitos constituídos junto do Banco Privado Português (0,36 milhões de euros), na sequência do reconhecimento da existência do direito ao reembolso por parte de um conjunto de depositantes”.

Estes efeitos foram parcialmente mitigados pelo recebimento das contribuições anuais (0,20 milhões de euros), diz o Fundo cuja comissão diretiva é liderada por Luís Máximo dos Santos, e composta por Carlos Durães da Conceição e Maria Manuela Athayde Marques.

O resultado líquido do exercício foi de -2,97 milhões de euros, valor que compara com -1,44 milhões de euros em 2016 e com um resultado positivo de 1,62 milhões de euros em 2015. O montante reconhecido no exercício relativo a coimas aplicadas pelo Banco de Portugal a instituições de crédito, e que constituem receita do FGD, nos termos da lei bancária, ascendeu a 1,32 milhões de euros.

A relação entre os recursos próprios do FGD e os depósitos efetivamente cobertos pela garantia situou-se em 1,19%, diz o Relatório, mantendo-se assim ao nível observado no ano anterior, em que se havia registado uma ligeira diferença face aos níveis registados em anos anteriores (1,24% em 2015).

“O nível de capitalização do FGD suplanta, com muita antecedência, o nível fixado pela Diretiva 2014/49/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa aos sistemas de garantia de depósitos, que estabelece que os sistemas de garantia devem dispor de recursos próprios no valor correspondente a 0,8% do montante total dos depósitos cobertos pela respetiva garantia (aquele nível de capitalização deverá ser alcançado até julho de 2024)”, explica a Comissão Diretiva do Fundo.

O nível de capitalização do FGD encontra-se, portanto, acima do nível determinado na Diretiva 2014/49/UE, e estabelecido no RGICSF, “com muita antecedência face à data em que aquele nível deve ser atingido (2024)”.

Com base na informação disponível, o atual nível de capitalização do FGD continua a colocá-lo entre os sistemas de garantia de depósitos mais bem capitalizados no espaço da União Europeia, garante o Fundo.

Em que investe o Fundo para rentabilizar o seu ativos (contribuições dos bancos)?

“A aplicação dos recursos do Fundo de Garantia de Depósitos continuou a ser orientada por princípios de elevada prudência e de preservação de liquidez, como se impõe, atenta a missão do Fundo”, garante a instituição liderada por Luís Máximo dos Santos.

Recorde-se que os recursos financeiros do FGD provêm, essencialmente, das contribuições iniciais e periódicas cobradas aos seus participantes (bancos do sistema), bem como dos rendimentos da aplicação de recursos e do produto das coimas aplicadas pelo Banco de Portugal às instituições de crédito.

“Em conformidade, o FGD continuou a privilegiar aplicações em ativos com elevada qualidade creditícia e elevada liquidez, o que, no contexto de taxas de juro observado em 2017, condicionou significativamente a gestão dos recursos financeiros”, explica a instituição.

Com efeito, as taxas de rendibilidade até à maturidade dos emitentes soberanos da área do euro apresentaram “níveis particularmente reduzidos, de tal ordem que as possibilidades de investimento consentâneas com o grau de prudência e com o horizonte de investimento exigidos ao Fundo ofereceram, na sua maioria, taxas negativas”, refere o Relatório.

“O recurso a depósitos junto do Banco de Portugal – ainda que representasse, a 31 de dezembro de 2017, uma proporção mais reduzida da carteira, face ao exercício anterior –, contribuiu, assim, para os objetivos de preservação do capital e de limitação dos riscos de mercado e de crédito incidentes sobre a carteira, apesar de a taxa de remuneração aplicável a estes depósitos ter continuado negativa, com os inerentes reflexos na rendibilidade do FGD”, contextualiza o Fundo.

Assim, sob a perspetiva da rendibilidade da carteira do FGD, a atividade do Fundo em 2017 decorreu num quadro global adverso, agravado até relativamente a anos anteriores. “Importa sublinhar, no entanto, que a rendibilidade obtida pelo FGD na gestão dos seus recursos foi inteiramente compatível com o grau de prudência que lhe é exigido, e que é indispensável à preservação da capacidade de atuação do Fundo”, ressalva a instituição.

Segundo o Relatório e Contas de 2017, os resultados obtidos superaram, aliás, o nível de rendibilidade oferecido pelas alternativas de investimento que servem de referência à gestão: o designado “ativo de risco mínimo” e a taxa de remuneração dos depósitos junto do eurosistema. “Mais concretamente, o resultado líquido do exercício cifrou-se em -2,97 milhões de euros, para o qual contribuiu o resultado de -4,16 milhões de euros relativo à atividade de aplicação dos recursos do Fundo, do qual -0,99 milhões de euros respeita a menos valias potenciais ou não realizadas”.

A participação no FGD é obrigatória para todas as instituições de crédito com sede em Portugal e autorizadas a receber depósitos

É igualmente obrigatória a participação no FGD de instituições de crédito com sede em países que não sejam membros da União Europeia, relativamente aos depósitos captados pelas suas sucursais em Portugal, exceto se esses depósitos se encontrarem abrangidos por um sistema de garantia do país de origem em termos que o Banco de Portugal considere equivalentes aos proporcionados pelo Fundo de Garantia de Depósitos.

Contribuem para o Fundo que assegura os depósitos até 100 mil euros 42 instituições financeiras

No final do ano, participavam no Fundo 42 instituições de crédito, das quais 33 bancos (incluindo uma instituição de crédito com sede em país não membro da União Europeia), 4 caixas económicas e 5 caixas de crédito agrícola mútuo não pertencentes ao SICAM.

O valor da contribuição periódica de cada instituição de crédito participante é definido em função do valor médio dos saldos mensais dos depósitos do ano anterior garantidos pelo Fundo (dentro do limite da garantia previsto no artigo 166.º do RGICSF) e do perfil de risco de cada instituição de crédito.

A taxa contributiva a aplicar no apuramento do valor das contribuições a efetuar por cada instituição participante é resultante da aplicação de um fator de ajustamento a uma taxa contributiva de base, estabelecida em cada ano por Instrução do Banco de Portugal e fixada até 15 de dezembro do ano anterior.

A taxa contributiva de base, fixada pelo Banco de Portugal, depois de ouvidas a Comissão Diretiva e a Associação Portuguesa de Bancos, foi de 0,00014% para o cálculo da contribuição periódica de 2017 (0,0001% em 2016). Quanto ao fator de ajustamento, o mesmo é determinado em função do rácio entre 11,5% e o valor médio do rácio dos fundos próprios principais de nível 1 (common equity tier 1) de cada instituição participante.

O valor da contribuição mínima para o Fundo de Garantia de Depósitos, a realizar pelas instituições participantes no Fundo, para o ano de 2017, foi fixado em 110 euros (80 euros em 2016), através de Instrução do Banco de Portugal.

Em 2017, o valor global das contribuições periódicas para o Fundo ascendeu a 197,7 milhares de euros, um montante superior ao valor recebido em 2016 (121,5 milhares de euros), mas significativamente inferior relativamente aos valores recebidos em anos anteriores, em resultado da redução da taxa contributiva de base.

O valor das contribuições foi integralmente liquidado pelas instituições de crédito participantes no Fundo, uma vez que não lhes foi permitido substituir o pagamento imediato pelo compromisso irrevogável de realizar o pagamento em data futura.

A distribuição do montante global apurado das contribuições de 2017, permite concluir que as contribuições pagas pelos bancos correspondem a 92,8% do total das contribuições.

A proporção das contribuições provenientes das caixas económicas e das caixas de crédito agrícola mútuo é de 6,7% e 0,6%, respetivamente.

“A taxa de contribuição ajustada, ou efetiva, variou entre 0,00011% e 0,00019%, atendendo a que o fator de ajustamento (a aplicar à taxa contributiva de base, fixada em 0,00014%) está sujeito a um limite mínimo de 0,8 e a um limite máximo de 2,0. O número de instituições de crédito que obtiveram um benefício pelo efeito do fator de ajustamento, em função do perfil de risco respetivo ascendeu a 19. Em contrapartida, 4 instituições obtiveram um agravamento na taxa contributiva. A contribuição mínima aplicou-se a 19 instituições de crédito”, diz o Relatório e Contas.

O Fundo de Garantia de Depósitos garante o reembolso da totalidade do valor global dos saldos em dinheiro de cada depositante, até ao limite de 100.000 euros por depositante e por instituição de crédito.