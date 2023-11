“Assim é a democracia. O primeiro-ministro deve estar acima de todas as suspeitas. Não só um primeiro-ministro, mas também os membros do Governo. É um exemplo, é uma referência para outras latitudes”, referiu José Maria Neves, em declarações à Rádio de Cabo Verde (RCV).

8 Novembro 2023, 14h40

O Presidente cabo-verdiano classificou hoje a postura de António Costa, ao demitir-se, como “um exemplo” e “uma referência”, considerando que o primeiro-ministro deve estar acima de todas as suspeitas.

“Assim é a democracia. O primeiro-ministro deve estar acima de todas as suspeitas. Não só um primeiro-ministro, mas também os membros do Governo. É um exemplo, é uma referência para outras latitudes”, referiu José Maria Neves, em declarações à Rádio de Cabo Verde (RCV).

O chefe de Estado disse ainda acreditar que as relações de Cabo Verde com Portugal “são muito sólidas” e não serão afetadas com a crise política causada com a demissão de António Costa.

“São relações entre Estados, de nível de excelência e há a perenidade dessas relações. Vai haver, naturalmente, continuidade”, disse.

Tratando-se de “uma questão interna de Portugal”, José Maria Neves preferiu não se pronunciar “diretamente” sobre o assunto, embora assumindo que está a acompanhar os desenvolvimentos “com muita atenção, tendo em conta a proximidade entre Cabo Verde e Portugal”.

Na terça-feira, o primeiro-ministro, António Costa, pediu a sua demissão ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que a aceitou, após o Ministério Público revelar que o chefe do Governo é alvo de uma investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre os projetos de lítio e hidrogénio.

Marcelo Rebelo de Sousa convocou para hoje os partidos para uma ronda de audiências no Palácio de Belém, em Lisboa, e vai reunir o Conselho de Estado na quinta-feira.