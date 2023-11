A reunião decorreu na manhã de ontem e para além deste encontro, o autarca de Palmela tenciona reunir em breve com o diretor-geral da Autoeuropa, Thomas Hegel Gunther.

7 Novembro 2023, 17h30

O presidente da Câmara Municipal de Palmela, Álvaro Balseiro Amaro, reuniu ontem com a coordenadora das comissões de trabalhadores do parque industrial da Autoeuropa, de forma a recolher informação atualizada e conhecer as perspetivas dos trabalhadores face à situação que se viveu e o momento de retoma da produção.

Em comunicado, é revelado que quer a coordenadora quer o munícipio estiveram de acordo que a Autoeuropa tem capacidade financeira para assegurar a totalidade dos vencimentos das equipas de produção, que estiveram paradas durante semanas devido à falta de componentes produzidos numa fábrica da Eslovénia.

Relativamente ao parque, as entidades chegaram à conclusão de que a dispensa de 425 pessoas em trabalho temporário acabou por ser uma medida precipitada, já que poderiam ter permanecido noutras funções, de manutenção interna ou formação.

Atualmente a principal preocupação dentro do parque incide sobre a fornecedora de assentos automóveis Vanpro, que perdeu o concurso. Desta forma os postos de trabalho da Vanpro estão garantidos até 2026, altura em que termina o contrato relativo ao atual modelo T-Roc.

O município já realizou um investimento de 350 mil euros para a requalificação dos acessos ao parque industrial.

Para além desta reunião, o presidente da Câmara de Palmela tenciona reunir em breve com o diretor-geral da Autoeuropa, Thomas Hegel Gunther.