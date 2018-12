Presidente da CIP esclarece que “não tem intervenção partidária”

O presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, esclareceu esta quinta-feira, em comunicado, que não está “vinculado a qualquer projeto partidário”.

Em causa está a notícia do jornal “Expresso” que, no fim-de-semana passado, revelou que o presidente da CIP iria ser “o coordenador da área de economia e indústria” do Manifesto X, mobilizado pelo social-democrata Pedro Duarte.

Aquele jornal disse também que António Saraiva, no passado dia 29 de novembro, participou na primeira reunião de coordenadores do “Manifesto X”. Sobre a participação nesta reunião, o presidente da CIP esclareceu, na nota divulgada esta quinta-feira, que acedeu “a um convite do seu promotor, Pedro Duarte, para veicular as suas ideias e pontos de vista em matéria empresarial e económica”.

“Enquanto dirigente da CIP, António Saraiva não tem intervenção partidária, além da intervenção na defesa dos interesses dos associados da CIP”, lê-se no documento. De resto, o presidente da CIP explicou ainda que a participação naquela reunião “resumiu-se à promoção das ideias e soluções que a CIP propõe para a economia portuguesa, respondendo a um convite nesse sentido, da mesma forma que tem participado em diversos encontros, fóruns e movimentos de várias organizações da sociedade, sempre que solicitado”.

Pedro Duarte lançou o “Manifesto X”, uma iniciativa cujo objetivo é criar um programa alternativo para o país. De resto, o social-democrata já afirmou estar disponível para avançar para a liderança do PSD contra Rui Rio.