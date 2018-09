“Em breve, vamos fazer ciência com menos burocracia”, garante presidente da FCT

“Em breve, vamos fazer ciência com menos burocracia”. As palavras de Paulo Ferrão, presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, proferidas na apresentação, esta quarta-feira, do Ciência Vitae e do Ciência ID ilustram bem os ganhos em tempo, que também é dinheiro, e organização para quem trabalha em ciência destes dois instrumentos integrados no programa “Mais Ciência Menos Burocracia”.

Nas palavras de Fernanda Rollo, secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que apresentou a iniciativa, o país deu hoje um passo importante na simplificação e desburocratização do sistema da ciência. Destacou designadamente a sua importância para a “racionalização, desburocratização e simplificação administrativa desenvolvido pela área da ciência, tecnologia e ensino superior” em linha com a estratégia europeia de ciência aberta.

Durante a sessão de apresentação destes projetos foram assinados protocolos de colaboração entre a FCT e a A3ES, a ANI, a DGEEC, a DGES e a AD&C, assinalando o compromisso na utilização do Ciência Vitae em todo o ecossistema.

O Ciência Vitae é desenvolvido pela FCT com base na plataforma DeGóis, em articulação com o quadro técnico e normativo PTCRIS, e pode ser utilizado por todas as instituições nacionais na área da ciência e ensino superior que escolham aderir. Na própria FCT, o novo currículo terá uma implementação faseada: numa primeira fase a sua utilização será facultativa, substituindo progressivamente o FCT SIG e o DeGóis, tornando-se de uso obrigatório para todos os concursos FCT a partir do verão de 2019.