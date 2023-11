“Faria sentido uma medida de cautela”, defendeu Jorge Henriques, perspectivando novo aumento da inflação, sobretudo através da via energética e alertando para a perda de poder de compra das famílias nacionais.

Os preços dos produtos alimentares vão continuar a subir, projeta o presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA), pelo que o cabaz de bens essenciais isento de IVA devia ser prolongado pelo menos por mais um trimestre. A incerteza geopolítica internacional irá voltar a agravar a dinâmica de inflação e já se sente a quebra do poder de compra dos portugueses, o que piora substancialmente as perspectivas do sector para este ano.

Em entrevista à Antena 1 e ao ‘Jornal de Negócios’, Jorge Henriques lembrou as possíveis implicações nos custos de vários sectores da escalada de violência no Médio Oriente que, em conjunto com a guerra na Ucrânia, arriscam fazer subir novamente a inflação, sobretudo através da via energética. Como tal, o presidente da FIPA defende que o IVA zero num cabaz de bens essenciais deveria ser prolongado por mais um trimestre, “no mínimo”.

“Faria sentido uma medida de cautela. Sentimos que isso [instabilidade geopolítica] pode vir a acarretar alguma influência na taxa de inflação nos primeiros meses do ano, porque certamente teremos impactos dos aumentos de um conjunto de matérias-primas”, lembrou.

Caso contrário, “vai haver uma subida dos preços inevitável”, levando os portugueses a perder ainda mais poder de compra, continuou. Nesse sentido, o presidente da FIPA lamenta a ausência de medidas na proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) que abordem este problema.

Na mesma linha, a falta de inovação no documento orçamental é alvo de críticas, com Jorge Henriques a lembrar que o grosso da investigação e desenvolvimento no sector é de cariz privado. A falta de incentivos às exportações merece também reparos, sendo necessários mais apoios financeiros para “diversificar as nossas exportações e consolidar a base exportadora”.

Precisamente olhando para a componente externa, e recordando que o sector agroalimentar tem sido o que mais tem crescido nos últimos anos, as perspectivas não são as mais animadoras. As exportações têm abrandado, colocando em causa o objetivo de 10 mil milhões de euros em vendas para o exterior este ano.

“Ao final do mês de agosto, mantínhamos um crescimento de 7%, mas verificávamos um abrandamento das exportações. Em agosto, tivemos pela primeira vez nos últimos anos um decréscimo nas vendas de 2%”, com os principais compradores de bens nacionais em dificuldades, sobretudo na Europa.