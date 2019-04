Presidente da República desloca-se ao Funchal na sexta-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou hoje com o seu homólogo alemão, Alemão, Frank-Walter Steinmeier, na sequência do acidente com um autocarro que provocou 29 mortos, e vai deslocar-se ao Funchal na sexta-feira.

De acordo com uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado falou hoje de manhã ao telefone com o Presidente Alemão, Frank-Walter Steinmeier, “que agradeceu a mensagem de condolências, bem como a rapidez e eficácia dos serviços de emergência e hospitalares na Madeira”.

“O ministro Alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, desloca-se hoje à Madeira, onde será recebido pelo ministro Augusto Santos Silva e pelas autoridades locais. Por sua vez, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa irá amanhã [sexta-feira] ao Funchal”, lê-se na mesma nota.

Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas, alemães segundo as autoridades regionais, em Santa Cruz, na Madeira.

Uma das vítimas morreu no hospital central do Funchal, onde deram entrada 28 feridos, dois dos quais portugueses.

As vítimas mortais são 11 homens e 18 mulheres.

Na quarta-feira à noite, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que tencionava viajar de imediato para a Madeira na sequência deste acidente, mas que adiou a sua deslocação para dar prioridade ao transporte aéreo de feridos.