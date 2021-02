Presidente da SDM confirma que desde janeiro não se podem registar novas empresas na Zona Franca

A reunião de Câmara da Câmara do Funchal aprovou o adiamento do pagamento das rendas dos espaços concessionados pelo município, no primeiro semestre, tal como já tinha acontecido entre julho e dezembro do ano passado. Com esta medida os concessionários terão um ano sobre a data de cada fatura para proceder ao pagamento das rendas atrasadas, sem quaisquer juros ou penalizações.