Presidente da Sonangol perspetiva regresso aos lucros já este ano

A Sonangol espera o regresso aos lucros já em 2021, dadas as expectativas de manutenção dos preços do petróleo em alta, afirmou esta sexta-feira o presidente da empresa estatal angolana, Sebastião Gaspar Martins, à Bloomberg.

O líder da Sonangol garante que a empresa se focará agora sobretudo em “reduzir custos e maximizar as margens operacionais”, escreveu em resposta às questões do meio de comunicação social financeiro.

O líder da empresa petrolífera de Angola espera ainda conseguir progressos significativos no sentido de uma oferta pública inicial, algo que Gaspar Martins havia já perspetivado para um futuro a médio prazo, embora não se tenha comprometido com uma data concreta.

Esta ação nos mercados está, no entanto, sujeita a algumas reformas na empresa, dadas as preocupações levantadas por auditores quanto às relações entre a petrolífera e o Estado angolano. O objetivo passa pela venda de 30% da empresa.

A Sonangol registou prejuízos de 3 mil milhões de dólares (2,59 mil milhões de euros) em 2020, de acordo com a informação disponibilizada no mês passado, fruto de uma “redução drástica das receitas” operacionais, que foram agravadas pela queda abrupta do preço do petróleo nos mercados internacionais.