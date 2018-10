Presidente de Câmara de Lobos alerta para tentativas de amordaçamento da autonomia

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, alertou para as tentativas de amordaçamento autonómico que a Madeira tem sofrido afirmando que esta mesma autonomia enfrenta “desafios e riscos” que julgava estarem ultrapassados.

O autarca criticou, durante a celebração do aniversário de Câmara de Lobos, a “cultura centralizadora” do Estado português, que ficou bem evidente na audição parlamentar a Antonoaldo Neves, presidente da TAP.

“A visita do primeiro-ministro, António Costa, e temas como o Novo hospital e a mobilidade são exemplo do desrespeito pela autonomia”, afirmou.

Mas no meio destes ataques à autonomia, Pedro coelho vincou que a Madeira “sabe lidar” com o Terreiro do Paço porque tem o Terreiro da Luta.

Durante a cerimónia Pedro Coelho sublinhou que é um “autonomista convicto” mostrando a sua satisfação por tomarem lugar na mesa de honra, do aniversário de Câmara de Lobos, “os legítimos representantes, democraticamente eleitos, e não nomeados”, do poder local e do poder autonómico da Madeira

“Não nos envergonhemos da nossa da nossa identidade, e de sermos um povo autónomo”, realçou o autarca.

Ficou ainda mais um alerta, de Pedro Coelho, ao dizer que a autonomia e as conquistas autonómicas que “tínhamos como certas não são dados adquiridos” e que “a dialéctica autonómica não é uma luta terminada”.