Presidente do BCP descarta imobiliário como motivo de próxima crise em Portugal

O presidente executivo do Millennium BCP, Miguel Maya, disse hoje não acreditar que o setor imobiliário “venha a ser motivo” numa eventual crise no setor financeiro em Portugal.

Miguel Maya falava no debate “Os Desafios da Banca no Portugal 20 — 30 e o futuro do dinheiro”, no âmbito da conferência “O Futuro do Dinheiro”, organizada pelo Dinheiro Vivo, TSF e EY, que está a decorrer em Lisboa.

Questionado sobre se o setor aprendeu com os erros do passado, nomeadamente no que se refere ao imobiliário, Miguel Maya afirmou: “Não acredito que o imobiliário em Portugal venha a ser motivo da próxima crise”.

O presidente executivo do BCP apontou que “toda a gente se queixa que há falta de habitação”, mas é preciso não esquecer que “essa falta resultou de os projetos estarem parados sete ou oito anos”.

“Tenho as maiores dúvidas que isso aconteça”, acrescentou.

“Relativamente ao que está a acontecer no preço, estamos a praticar preços que em algumas situações não está ajustado ao risco”, mas é “evidente que quando há falta de oferta os preços sobem”, concluiu.

Por sua vez, o presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, apontou que “o mercado mobiliário tem mais procura que oferta” e apontou que se fala “em bolha imobiliária quando não há oferta suficiente”.