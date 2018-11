Nuno Villa-Lobos nasceu em Lisboa há 42 anos. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é presidente do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) desde 2009, quando este pólo de resolução de conflitos foi criado pelo Estado. Villa-Lobos foi jurista do Ministério da Justiça, participando na concepção da lei dos Julgados de Paz e na sua concretização.

Segundo uma estatística recente que consultei, o Fisco perde seis em cada dez contenciosos. É verdade?

As decisões não são melhores ou piores em função de quem vence no final, mas sim em razão da fundamentação. As decisões da arbitragem fiscal são, aliás, as únicas decisões fiscais de primeira instância a serem publicadas. Não falta escrutínio público. Além disso, a estatística que refere diz que o Fisco perde seis em cada dez contenciosos. Ora bem, esse número é idêntico ao apurado pela OCDE sobre o sentido de decisão nos tribunais tributários do Estado português e também com o sentido de decisão nos processos de reclamação graciosa.

Como é que o CAAD pode ajudar as pessoas?

O CAAD nasceu como resposta à morosidade dos tribunais administrativos e fiscais. Morosidade que provoca um prejuízo para os contribuintes mas também para o Estado, isto é, para todos nós. Tem noção de que cada processo fiscal não julgado em tempo útil faz o Estado desembolsar uma fortuna anual só em juros indemnizatórios? No caso de uma sociedade ter pago primeiro o imposto e impugnado de seguida, se estiver em causa um valor de dez milhões de euros isso implicará o pagamento pelo Estado de 400 mil euros ao ano só em juros. É muito dinheiro. Se esse processo demorar cinco anos a ser julgado, o que é possível acontecer, são dois milhões de euros em juros indemnizatórios. Será que já alguém fez a conta de quanto é que a morosidade da Justiça Fiscal tem custado ao país? É simples: os atrasos judiciais custam fortunas aos contribuintes.

