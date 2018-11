Presidente do Conselho Europeu critica Trump por se opor a uma Europa “unida e forte”

O novo presidente da Comissão Europeia será escolhido através do método “Spitzenkandidaten”. O Partido Democrata não elegeu mais representantes nas eleições intercalares dos EUA por causa da prática de “Gerrymandering”. No Brasil, o poder do recém-eleito presidente Jair Bolsonaro dependerá da “Bancada BBB”. Conhece a origem e o significado destas três expressões?