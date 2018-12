Presidente do Deutsche Bank rejeita cenário de aquisição

O Deutsche Bank não está sob o risco de aquisição, referiu o presidente-executivo, Christian Sewing ao jornal semanal alemão “Bild am Sonntag” este domingo depois das ações terem caído para valores recorde na passada sexta-feira, 30 de novembro após uma operação policial que durou dois dias relacionada com uma alegada lavagem de dinheiro.

As especulações sobre uma possível fusão continuam, apesar do banco negar esse cenário. Em setembro, existiram rumores de que o Deutsche Bank estaria a considerar acordos com o suíço UBS ou com o alemão Commerzbank. “Não tenho nenhuma indicação sobre isso”, referiu Christian Sewing ao “Bild am Sonntag”.

“Estamos no caminho certo para obter o nosso primeiro lucro em três anos. É apenas uma questão de tempo até que esse progresso seja refletido no preço das ações”, afirmou. As declarações do presidente surgem depois da operação de dois dias como parte de uma investigação ligada aos documentos dos Panama Papers sobre finanças offshore.

A polícia procurou nos escritórios de todos os membros do conselho do banco, referiu Christian Seewing. “Não tenho problema com isso. Eu quero que esse assunto seja esclarecido o mais rápido possível”.

Os investigadores estão a verificar as atividades de funcionários não identificados do Deutsche Bank que supostamente ajudaram clientes a abrir contas offshore para lavagem de dinheiro, informou o gabinete do procurador de Frankfurt.

“São dois funcionários que, na época, ajudaram a trabalhar em tudo o que estava relacionado com os Panama Papers. Na minha opinião, a presunção de inocência aplica-se claramente até prova em contrário ”, frisou Christian Sewing ao jornal alemão.

“Desde a publicação dos Panama Papers em 2016, revimos toda a questão e, ao fazê-lo, cooperamos estreitamente com as autoridades reguladoras. Para nós, o caso foi concluído”, referiu o presidente do Deutsche Bank.