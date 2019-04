Presidente do Iasaúde mostra preocupação com vulgarização da saúde

O presidente do Instituto da Administração da Saúde (Iasaúde), Herberto Jesus, mostrou preocupação com a vulgarização do tema da saúde e que brincar com esta áreas em termos éticos e morais não é correcto.

“Tornar o tema como bandeira e acto puramente político, de politique muito baixa, não é correcto”, disse Herberto Jesus, durante a comissão de inquérito sobre a unidade de medicina nuclear do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira.

Herberto Jesus referiu que “quem é dono de uma verdade só, não é dono de verdade nenhuma” e que às vezes “queremos ter protagonismo mas que temos de ter algum cuidados, tendo em conta que estamos a falar de saúde”.