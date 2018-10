Presidente do Irão diz que Estados Unidos têm estado isolados contra o país

O presidente do Irão, Hassan Rouhani, afirmou, durante um discurso na televisão iraniana, que os Estados Unidos da América têm estado isolados contra o Irão, diz a Reuters.

“Não é frequente que os Estados Unidos tomem uma decisão e os seus tradicionais aliados a abandonem”, referiu Rouhani no mesmo discurso.

Em causa estão as sanções aplicadas pelos norte-americanos ao Irão em vários sectores desde o metal até à indústria automóvel, diz a agência noticiosa.

“Há um ano ninguém acreditaria que a Europa iria estar do lado do Irão e contra os Estados Unidos”, afirmou o presidente do Irão.

No mesmo discurso, Rouhani disse ainda que a Rússia, China, Índia, União Europeia, e alguns países de África e América Latina estão do lado do Irão acrescentando que o Irão tem de trabalhar com estes países e atrair investimento.