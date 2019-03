Presidente do Parlamento britânico nega nova votação do ‘Brexit’ de Theresa May

Numa intervenção considerada sem precedentes pela imprensa britânica, John Bercow, presidente do Parlamento da Câmara dos Comuns, decidiu negar a possibilidade de que o tratado de saída da União Europeia, negociado por Theresa May com Bruxelas, volte a ser submetido a votação a menos que seja efetuadas alterações significativas do seu conteúdo.

John Bercow, que se tornou numa figura central em todo o processo do ‘Brexit, sobretudo no que concerne às votações na Cãmara dos Comuns, realçou que, de acordo com as regras parlamentares, May não poderá voltar a apresentar a votação, pela terceira vez, um acordo que já foi recusado por duas vezes por uma maioria expressiva.

“Uma moção ou emenda igual àquela que já foi votada não pode voltar a uma sessão parlamentar”, realçou Bercow citado pelo espanhol ‘Expansiòn’.

Esta decisão está a ser encarada pelo media britânicos como uma contrariedade importante nos planos de May já que, de acordo com os analistas, a estratégia da primeira-ministra passaria por ameaçar os deputados adeptos do ‘Brexit’ com uma extensão larga que faria com que os britânicos tivessem de participar nas eleições europeias marcadas para maio.