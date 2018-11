“Os nossos sócios vão dizer não à fusão dos sindicatos dos bancários”. É esta a convicção do presidente do Sindicato dos Bancários do Norte (SBN) antes do apuramento do resultado final do referendo sindicatos do sector bancário ligados à UGT na consulta aos associados sobre o plano de uma fusão nacional debaixo de um só nome. Chumbo dos sócios do SBN não afasta alargar o âmbito de atuação deste sindicato a nível nacional, revela Mário Mourão.

A votação presencial em assembleia geral extraordinária começou nesta terça-feira, 27 de Novembro. Mas o apuramento do resultado final está previsto para sábado devido aos votos por correspondência que só serão abertos nesta sexta-feira.

