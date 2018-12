Presidente marca eleições legislativas para 6 de outubro

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta sexta-feira que as eleições legislativas de 2019 serão a 6 de outubro e que as eleições para a Assembleia Regional da Madeira se realizam duas semanas antes, a 22 de setembro. Numa nota divulgada no site oficial da Presidência da República, o chefe de Estado português refere que “na sequência da audição dos partidos políticos representados na Assembleia da República, o Presidente da República definiu o dia 6 de outubro de 2019 para a realização das Eleições Legislativas”.

“Depois de ter também ouvido os partidos políticos representados na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o Presidente da República escolheu o dia 22 de setembro de 2019 para a realização das Eleições Legislativas Regionais. Como já se sabe, as Eleições para o Parlamento Europeu terão lugar a 26 de maio de 2019. Os Decretos presidenciais fixando as datas destas eleições serão publicados oportunamente no ano que vem”, explica o Presidente da República.

O Presidente da República, a quem compete definir a data das eleições de acordo com a Constituição, antecipou-se em relação às suas próprias previsões. No final de julho, Marcelo Rebelo de Sousa tinha dito que queria ouvir os partidos políticos com assento parlamentar sobre a data das idas às urnas só no início do próximo ano. “Não é ainda o tempo. Darei no começo do ano que vem, para ouvi-los sobre a data das eleições para a Assembleia da República (…). Fica para o primeiro trimestre do ano que vem”, afirmou o chefe de Estado à sessão solene na Reitoria da Universidade de Lisboa.