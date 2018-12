Pressões apertam administrações e condicionam sucesso das empresas

O Executive Monitor da Boyden Global Executive Search analisa a relação tripartida – empresas, CEO e Boards e o trabalha conjunto para “navegar” no ambiente corporativo e assegurar o sucesso. “Existe um consenso alargado que a consolidação de um conselho de administração forte é essencial para o desempenho e o sucesso a longo prazo de uma empresa”, começa por explicar o documento.

Já direção efetiva tem o papel de responder a questões de definição de estratégia, supervisão de desempenho, conformidade legal e padrões éticos. “Uma orientação efetiva a este nível permite que as empresas beneficiem de um desempenho financeiro mais sólido, da facilidade na atração e retenção de talento e, potencialmente, de uma estratégia mais segura para alcançar a liderança no seu setor.”

No entanto, conclui, entre crises e escândalos de elevado perfil mediático, imposições regulatórias, exigências de investidores e ativistas e o constante escrutínio da comunicação social, o objetivo de montar uma direção forte talvez nunca tenha sido mais fugaz.

O board enfrenta pressões elevadas, complicando o seu papel e dificultando o caminho a empreender, conclui a Boyden

Entre as principais preocupações dos conselhos de administração na sua relação com o CEO referência ainda para a procura de autonomia, as consequências de um relacionamento negativo, situações de sobrecarga de gestão e falta de supervisão.