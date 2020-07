Primeira ‘telecom’ 100% digital começa a operar a Portugal

Já nasceu a primeira empresa de telecomunicações portuguesa 100% digital, a WOO. A empresa pretende avançar com soluções disruptivas de fornecimento de internet, tanto fixa como móvel, sendo que o cliente tem a possibilidade de gerir o serviço com a autonomia que entender e consoante as suas necessidades imediatas, dada a facilidade pretendida com que se ativam, desativam ou alteram subscrições.

Através de uma app que disponibiliza serviços de internet e voz móvel, a WOO propõe um pacote de 10GB e 1000 créditos para minutos ou SMS. Ainda assim, se o pacote de dados for esgotado, a empresa assegura sempre uma ligação de 64kb/seg, o que permite que o cliente nunca deixe de ter acesso à internet.

O comunicado de imprensa da companhia refere preços de 23€ numa subscrição para acesso móvel, 27€ no caso do acesso fixo e 45€ para a combinação de ambos, sendo que este pacote tem ainda a opção de 1Gbps por 55€. Para adesões até 31 de agosto, a WOO irá oferecer um mês de serviço móvel para que todos possam experimentar o serviço. O pagamento é mensal, “igual e creditado no mesmo dia” via cartão de crédito ou PayPal.

A operadora informa que o serviço está disponível em Portugal, onde tem uma cobertura de rede 4G de 90€ e chega a 4,6 milhões de casas com o acesso fixo, e em mais 120 países como os quais tem acordos de roaming.