Primeiro avião sem peças móveis já voa

Uma equipa do MIT desenvolveu um avião capaz de voar sem a necessidade de quaisquer peças móveis. Este feito foi conseguido através de um sistema chamado “propulsão electroaerodinâmica”, que utiliza eléctrodos para criar “vento iónico”.

Este fenómeno já é conhecido desde os anos 1960 e a Apple até considerou utilizá-lo para arrefecer os seus computadores em 2012, mas esta é a primeira vez que é empregue para fazer voar um avião.

O veículo desenvolvido no MIT é, obviamente, um modelo que pesa 2,45 quilos. No entanto, a equipa de desenvolvimento diz que a possibilidade de empregar esta tecnologia em aplicações traria benefícios na segurança, ruído, manutenção e ambientais em relação aos aviões tradicionais.

Mas, neste momento, fazê-lo é muito mais difícil que imaginá-lo. Por exemplo a bateria necessária para produzir os 400000 volts de electricidade que o sistema de propulsão necessita, teria de ser gigantesca o que criaria problemas de peso que um avião de maiores dimensões teria de suportar.

Para já, a equipa de desenvolvimento pensa que é possível adaptar esta tecnologia a drones, ou utilizar um sistema híbrido que incluiria este tipo de propulsão em conjunto com motores tradicionais para tornar os aviões actuais mais poupados no consumo de combustível através da minimização ou eliminação da resistência do ar.