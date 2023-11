Primeiro dia da Web Summit gerou 32 mil compras no recinto, mais 642 do que no ano passado

Dados da SIBS revelam que no primeiro dia da Web Summit foram realizadas cerca de 32 mil compras, com o valor médio nos 12,5 euros, o que perfaz uns 400 mil euros gastos só no recinto do Parque das Nações.

16 Novembro 2023, 14h59