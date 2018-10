Primeiro-ministro francês reunido no Eliseu para possível remodelação governamental

Segundo a France Presse, o primeiro-ministro deve apresentar a demissão do governo antes de o chefe de Estado, Emmanuel Macron, o encarregar de formar uma nova equipa governamental.

A reunião no Palácio do Eliseu decorre uma semana depois de o ministro do Interior, Gérard Collomb, ter apresentado a demissão anunciando o regresso à autarquia de Lyon.

A demissão de Collomb aprofundou a crise política em França porque era apontado como um dos principais aliados de Macron.

A demissão é encarada como uma consequência do caso Benalla, o antigo colaborador do chefe de Estado acusado de ter agido de forma violenta contra manifestantes, durante uma visita presidencial.

A constituição do novo governo deve ser apresentada esta semana ao Conselho de Ministros, antes da deslocação oficial de Emmanuel Macron à Arménia, onde vai participar na Cimeira da Francofonia.

Segundo as fontes da France Presse, Macron mantém confiança em Edouard Philippe que, nesse contexto, deve formar “de imediato” um novo Executivo.