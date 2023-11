Primeiro-ministro japonês preocupado com exercícios conjuntos da China e Rússia

O primeiro-ministro japonês manifestou hoje preocupação com os voos conjuntos de bombardeiros chineses e russos sobre as águas próximas do Japão, advertindo que o país enfrenta “o ambiente de segurança mais difícil e complexo do pós-guerra”.

11 Novembro 2023, 08h45