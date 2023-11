Para a Rui Rocha, “se o primeiro ministro não tem um padrão ético, que imponha a sua demissão neste momento”.

7 Novembro 2023, 11h34

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, considerou que António Costa não reúne condições para continuar a ser primeiro-ministro e apela à sua demissão.

“Não podemos ter um primeiro-ministro em funções com o seu círculo íntimo detido ou arguido num processo desta gravidade”, disse Rui Rocha sobre as buscas desta manhã do Ministério Público, que envolvem membros do Governo.

Para a Rui Rocha, “se o primeiro-ministro não tem um padrão ético, que imponha a sua demissão neste momento”. Então, a IL faz “um apelo ao Presidente da República”, pedindo a dissolução da Assembleia da República.

O liberal recordou que António Costa permitiu que “que João Galamba continuasse a ser ministro do Governo”. “Tivemos ainda há poucos dias o encerramento de debate do Orçamento [do Estado], João Galamba a encerrar esse debate“. “Ora, isto é absolutamente inaceitável”.

“Nós não podemos ter um país envolvido em podridão, em corrupção, em nepotismo e em incompetência como aquilo que tem acontecido nesta matéria”, frisou Rui Rocha.

Esta terça-feira, o Ministério Público está a realizar buscas num processo que envolve os nomes João Galamba, João Matos Fernandes e Diogo Lacerda Machado. Em causa está uma investigação a negócios de hidrogénio e lítio em Portugal.